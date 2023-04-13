Автор туристического проекта «Экокластер «Колтушские высоты» стал послом гостеприимства от Ленобласти

Владимир Капустин стал официальным представителем главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В России выбраны 110 официальных представителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» из 75 регионов. Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». От Ленобласти в проект попал Владимир Капустин — автор проекта «Экокластер «Колтушские высоты».

Именно Владимиру и другим послам гостеприимства в ближайший год предстоит развивать региональные туристические сообщества, содействовать развитию туристической привлекательности субъектов страны, взаимодействовать с государственными и бизнес-структурами, а также общественными организациями, вдохновлять коллег и привлекать к участию в кадровом конкурсе увлеченных талантливых специалистов индустрии.

«Последние три года я по своей личной инициативе продвигал свою территорию, ходил по кабинетам комитетов и ведомств, выступал перед депутатами и представителями профессиональных сообществ, писал статьи, проводил исследования, привлекал СМИ… В общем, делал именно то, что и требуется от Посла гостеприимства, и даже больше. Надеюсь, поддержка от Мастеров даст мне больше возможностей для продвижения туризма», — отметил Владимир.

Напомним, программа «Послы гостеприимства» помогает послам создать в разных регионах страны профессиональные сообщества и вдохновлять всех вокруг на путешествия по России.