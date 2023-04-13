Более 26 млрд рублей потратили в Ленобласти на капремонт домов

За девять лет в Ленобласти на капитальный ремонт многоквартирных домов потрачено более 26 миллиардов рублей.
Всего в регионе в программу включено 12,2 тыс. домов, в которых с 2014 до 2043 года запланировано более 133 тыс. работ. На сегодняшний день выполнено или выполняется около 15,3 тыс. ремонтных мероприятий силами 168 подрядчиков.
Почти в каждом здании запланированы ремонт крыши, систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, а также электроснабжения. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные портала «Реформа ЖКХ».
Наиболее широко программу проводят в Гатчинском районе. Там ремонт пройдет в 495 многоквартирных домах из 1481, которые находятся в региональной программе. Стоимость работ — 2,2 млрд рублей. Во Всеволожском районе капремонт прошел в 377 зданиях из 1746, на это потратили 3,69 млрд рублей. Больше всего денег потрачено в Выборгском районе — капремонт в 482 из 1487 домов обошелся более чем в 4,9 млрд рублей.