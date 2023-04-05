Тариф на капремонт вырастет в Ленобласти в 2024 году

В Ленобласти установлен минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2024 году.
Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление, которое вступит в силу с 1 января 2024 года.
Согласно документу, минимальный размер составит 11,88 рублей за квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме в месяц.
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04.04.2023 53
В 2023 году минимальный взнос на капремонт в Ленобласти составляет 10,9 рубля, в 2022 — был равен 8,98 рублей, в 2021 – 8,24.