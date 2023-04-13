Сначала «Оземпик», теперь это. В Россию прекратят поставки еще одного препарата от диабета

Еще одно датское лекарство от диабета не будет поставляться в России. ООО «Ново Нордиск» официально оповестило Росздравнадзор о прекращении поставок препарата «Ребелсас» (МНН Семаглутид) с 2024 года.

На фармацевтическом рынке есть аналоги этого препарата, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Росздравнадзора.

За три месяца 2023 года в гражданский оборот выпущено 9240 упаковок «Ребелсас». Лекарство было зарегистрировано в России в 2021 году. Показано для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа.

Ранее в Росздравнадзор поступило уведомление от компании-производителя датского препарата «Оземпик». Планируется прекращение поставок в Россию, лекарство будет доступно для пациентов по меньшей мере до декабря 2023 года.