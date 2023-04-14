Получить до 500 тыс. рублей на воплощение своих идей могут молодые бизнесмены Ленобласти

Заявки на грантовую поддержку от молодых бизнесменов до 25 лет принимаются до 17 апреля включительно.

Гранты предпринимателям до 25 лет, зарегистрированных на территории 47-го региона и прошедших обучение Фонда поддержки предпринимательства, предоставляются в рамках национального проекта «Малое, среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2022 году региональное правительство впервые выделило гранты молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет на развитие бизнес-проектов. С начала 2023 года свои бизнес-идеи защитили и получили гранты 68 молодых бизнесменов Ленобласти. Сегодня комиссия рассматривает еще 16 проектов. На молодежные гранты в этом году направлено почти 50 млн рублей.

Прием заявок на гранты будет идти до 17 апреля включительно (до 24:00) через систему приема заявок с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Чтобы подать заявку на грант, молодым предпринимателям необходимо пройти сертифицированное обучение по методике корпорации МСП на площадке центра «Мой бизнес». На базе Фонда также можно пройти программу «Азбука предпринимателя» от корпорации МСП. Записаться на обучение можно по телефону 8 (812) 309-46-88. Подробнее о доступных мерах поддержки команда Фонда рассказывает в телеграм-канал МойБизнес47.