В Ленобласти с 15 апреля стартует сезон весенней охоты

В субботу, 15 апреля, в Ленобласти стартует сезон весенней охоты.

Добыча диких зверей и птиц разрешена будет только в первой (южной) зоне: в Гатчинском, Волосовском, Кингисеппском, Киришском, Ломоносовском, Лужском, Сланцевском и Тосненском районах Ленобласти.

Напомним, что в регионе действует нововведение: сроки охоты на боровую и водоплавающую дичь теперь разделены. В первой зоне охотиться на гусей, селезней и уток можно с 15 апреля по 24 апреля 2023 года (10 дней). Сезон добычи вальдшнепа, глухаря продлится с 22 апреля по 1 мая 2023 года.

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Во второй зоне (Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский и Тихвинский районы) сезон охоты начнется на неделю позже.

Для охоты нужно иметь: охотничий билет, действующие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, разрешения на ношение и хранение оружия. Оформить их можно в том числе на портале Госуслуг. Подробности на сайте комитета по животному миру.