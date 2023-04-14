В Госдуме предложили сделать выходным понедельник после Пасхи

Депутаты от фракции ЛДПР предложили сделать выходной на следующий день после Пасхи.

«Законопроектом предлагается закрепить в ст. 112 ТК России обязанность правительства Российской Федерации при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день», — говорится в пояснительной записке, есть в распоряжении RT

Как отмечают депутаты, ссылаясь на данные экспертов, большая часть населения России отмечает православный религиозный праздник Светлого Христова Воскресения. При этом, авторы инициативы уточняют, что общее число выходных и нерабочих праздничных дней не изменится.