В Госдуме предложили сделать выходным понедельник после Пасхи

Депутаты от фракции ЛДПР предложили сделать выходной на следующий день после Пасхи.
«Законопроектом предлагается закрепить в ст. 112 ТК России обязанность правительства Российской Федерации при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день», — говорится в пояснительной записке, есть в распоряжении RT.
Как отмечают депутаты, ссылаясь на данные экспертов, большая часть населения России отмечает православный религиозный праздник Светлого Христова Воскресения. При этом, авторы инициативы уточняют, что общее число выходных и нерабочих праздничных дней не изменится.
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