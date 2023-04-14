Футбольный клуб «Тосно» объявил о возрождении команды

ФК «Тосно» из Ленобласти сообщил о возрождении клуба, который прекратил существование в 2018 году.

«При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК «Тосно» и МКУ СДЦ «Атлант», были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов, будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского Футбольного Союза , под единым названием, а также использовать бренд «ФК Тосно»», — говорится в сообщении.

Клуб начнет выступления в чемпионате Ленинградской области.

ФК «Тосно» был основан в 2013 году, но спустя пять лет расформирован. В сезоне-2017/18 «Тосно» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард».