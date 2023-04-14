В России вновь заговорили о приватизации. Снова на те же грабли или это другое?

Идею возобновить в России приватизационные процессы высказал глава ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК. По мнению эксперта, механизм приватизации позволит достичь выполнения приоритетных задач, стоящих перед Россией.
Андрей Костин напомнил, что уже больше года страна живет в новом мире, а противостояние – финансовое, экономическое, информационное, наконец, военное – ощутимо и масштабно.
По мнению главы ВТБ, сегодня у страны три приоритета: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры на Восток и Юг; перезапуск целых отраслей промышленности на базе активного внедрения инновационных решений и импортозамещение высоких технологий; укрепление обороноспособности нашей страны за счет развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов. И все это при выполнении социальных обязательств.
На такие задачи требуются деньги. И найти их, убежден Андрей Костин, можно в нескольких источниках.
По мнению эксперта, это «не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения». Также в числе плюсов:
- укрепление основ рыночных механизмов;
- придание динамики дальнейшему развитию фондового рынка, что позволит компенсировать уход иностранных портфельных инвесторов и наполнить его ликвидностью;
- формирование новой генерации менеджеров.
- конкуренция.
В беседе с online47.ru читатели выразили уверенность, что приватизация 2.0 пройдет пройдет по схеме 1990-х годов.
Они уверены: приватизация пройдет по схожей схеме – продажа «своим» за бесценок. Или активы выкупят не на российские деньги. В 1990-х контроль над предприятиями уходил на Запад. Теперь выгодополучателями станут страны Юга и Востока.
Мнения экспертов разделились. Одни предполагают, что в условиях ухода иностранцев цены активов снизятся, а покупателями активов станут финансовые структуры с госучастием. Другие уверены, что это возможность дать дополнительный восстановительный импульс экономике и снизить бремя прямых и косвенных расходов бюджета. Третьи сомневаются, что приватизация сыграет хорошую общественно-политическую или социальную роль и даже считают, что приватизация – это способ списать управленческие ошибки.
Исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» Игорь Муравьев отметил, что предложение Андрея Костина как минимум требует тщательной проработки.
Экономист, финансовый аналитик и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев обращает внимание на то, что приватизация в 90-х, вопреки мнению обывателей, прошла не ужасно, а просто криво.
Другой вопрос – залоговые аукционы. Экономист соглашается, что стоимость предприятий была сильно занижена, но многие из них были в ужасном состоянии.
По мнению собеседника Online47, на самом деле от того, что приватизация тогда прошла, все-таки больше плюсов, чем минусов. В частности, потому что в России был создан фондовый рынок, благодаря которому сегодня можно работать и вкладывать деньги внутри страны.
Однако ключевой вопрос – возможно ли в нынешних реалиях провести приватизацию на конкурентных условиях по справедливым ценам и соблюсти интересы общества? Исполнительный директор ЛОТПП уверен, что да, ведь сейчас «мы просто не в тех условиях, чтобы повторить допущенные в 1990-е годы ошибки».
Игорь Муравьев обращает внимание на то, что, несомненно, есть стратегические отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс, которые должны остаться за государством. Вопрос с другими сферами также должен решаться обдуманно. Желание поучаствовать в приватизации несомненно будет и у предпринимателей из дружественных стран. Здесь необходимо очень внимательно оценивать, что государство оставляет за собой, что продает только российским собственникам, а что можно предложить и зарубежным партнерам из азиатских, ближневосточных, юго-восточных стран.
При этом экономист считает, что в России мало частных денег, поэтому приватизация возможна только в пользу крупных корпораций. Намного вероятнее, по его мнению, что инвесторами станут иностранцы – Турция, Индия, Китай, страны Ближнего Востока. Важнее в этом вопросе, еще раз подчеркивает он, развитие фондового рынка.
Приведенные экспертами преимущества приватизации, конечно, заставляют задуматься. Однако вопросы по-прежнему остаются – главным образом, непонятно, почему корпорации, которые приобретут госсобственность, должны внезапно решить вкладываться в развитие страны? Можно сколько угодно говорить о предпринимателях-патриотах, но тут, как известно, ничего личного: просто бизнес.