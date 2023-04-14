В России вновь заговорили о приватизации. Снова на те же грабли или это другое?

Идею возобновить в России приватизационные процессы высказал глава ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК. По мнению эксперта, механизм приватизации позволит достичь выполнения приоритетных задач, стоящих перед Россией.

Андрей Костин напомнил, что уже больше года страна живет в новом мире, а противостояние – финансовое, экономическое, информационное, наконец, военное – ощутимо и масштабно.

«Не надо строить иллюзий: ни завтра, ни через пять лет оно не закончится. Первый удар мы выдержали достойно. Хватит ли сил не только удержаться, но развернуть ситуацию вспять – вопрос пока открытый», – написал Андрей Костин

По мнению главы ВТБ, сегодня у страны три приоритета: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры на Восток и Юг; перезапуск целых отраслей промышленности на базе активного внедрения инновационных решений и импортозамещение высоких технологий; укрепление обороноспособности нашей страны за счет развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов. И все это при выполнении социальных обязательств.

На такие задачи требуются деньги. И найти их, убежден Андрей Костин, можно в нескольких источниках.

«Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации; более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга; перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов», – предложил Андрей Костин

По мнению эксперта, это «не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения». Также в числе плюсов:

укрепление основ рыночных механизмов;

придание динамики дальнейшему развитию фондового рынка, что позволит компенсировать уход иностранных портфельных инвесторов и наполнить его ликвидностью;

формирование новой генерации менеджеров.

конкуренция.

В беседе с online47.ru читатели выразили уверенность, что приватизация 2.0 пройдет пройдет по схеме 1990-х годов.

«Ушлые граждане становились хозяевами предприятий, акции рисовались на бумаге, зарплат не было, паи выкупались за копейки, проходили рейдерские захваты. С заводов продавалось все – железо, оборудование, целыми цехами отдавали под склады или под снос. Люди, бюджет ничего не получили, а некоторые отрасли, например, энергосистема страны, были разрушены. То же самое с колхозами. Это ужасно», – рассказывают читатели

Они уверены: приватизация пройдет по схожей схеме – продажа «своим» за бесценок. Или активы выкупят не на российские деньги. В 1990-х контроль над предприятиями уходил на Запад. Теперь выгодополучателями станут страны Юга и Востока.

«Есть ли примеры успешной приватизации? Какие стратегические сферы бывшей советской экономики страшным образом развились? В памяти населения разрушенные заводы и прерванные технологии. Деньги бюджету нужны, но тот ли это путь? Или те же грабли, только с разворотом на другие страны?», – задаются вопросом читатели

Мнения экспертов разделились. Одни предполагают, что в условиях ухода иностранцев цены активов снизятся, а покупателями активов станут финансовые структуры с госучастием. Другие уверены, что это возможность дать дополнительный восстановительный импульс экономике и снизить бремя прямых и косвенных расходов бюджета. Третьи сомневаются, что приватизация сыграет хорошую общественно-политическую или социальную роль и даже считают, что приватизация – это способ списать управленческие ошибки.

Исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» Игорь Муравьев отметил, что предложение Андрея Костина как минимум требует тщательной проработки.

«Это точно не то, что нужно смахнуть в корзину, и Костин не тот человек, который хайпует на какой-то теме. Я уверен, что, если он высказал такое предложение, уже какие-то проработки существуют. Поэтому я бы очень внимательно отнесся к тому, что он сказал», – сообщил Игорь Муравьев

Экономист, финансовый аналитик и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев обращает внимание на то, что приватизация в 90-х, вопреки мнению обывателей, прошла не ужасно, а просто криво.

«Развею несколько мифов. Первое – это ваучеры. Многие говорят, что ничего с них не получили или получили три копейки. Действительно, правительству надо было менять советские сберкнижки, которые сгорели в гиперинфляции, на ведущие акции – нефтянки, телекома, электроэнергетики. Очень многие чековые инвестиционные фонды были просто разворованы, это правда. Но сколько вы реально потеряли? Последние полгода 1994-го, когда торговался ваучер, он стоил 20 долларов. А в 1995 году, когда начались торги акциями приватизированных предприятий, долларовый индекс РТС стартовал со 100 пунктов. Сейчас он составляет примерно 1000 долларов. То есть вы потеряли 200 долларов. Деньги, конечно, но нельзя сказать, что все так сильно зависело от того, как вы вложили ваучер», – рассказал Александр Разуваев

Другой вопрос – залоговые аукционы. Экономист соглашается, что стоимость предприятий была сильно занижена, но многие из них были в ужасном состоянии.

«По-моему, «Норильский никель» задерживал зарплаты на 10 месяцев на тот момент. Выбор был – своим за три копейки или иностранцам за нормальные деньги. Но во втором случае Россия оказалась бы без крупного национального капитала. Другое дело, что многие предприятия достались не тем людям, хотя есть и очень успешные примеры», – резюмирует Александр Разуваев

По мнению собеседника Online47, на самом деле от того, что приватизация тогда прошла, все-таки больше плюсов, чем минусов. В частности, потому что в России был создан фондовый рынок, благодаря которому сегодня можно работать и вкладывать деньги внутри страны.

Однако ключевой вопрос – возможно ли в нынешних реалиях провести приватизацию на конкурентных условиях по справедливым ценам и соблюсти интересы общества? Исполнительный директор ЛОТПП уверен, что да, ведь сейчас «мы просто не в тех условиях, чтобы повторить допущенные в 1990-е годы ошибки».

«Мы находимся в таком информационном поле, в котором любая ошибка тут же будет видна обществу и гражданам. К тому же это не всеобщая приватизация, а именно точечная, там, где частный собственник действительно будет более эффективен, чем государство», – говорит эксперт

Игорь Муравьев обращает внимание на то, что, несомненно, есть стратегические отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс, которые должны остаться за государством. Вопрос с другими сферами также должен решаться обдуманно. Желание поучаствовать в приватизации несомненно будет и у предпринимателей из дружественных стран. Здесь необходимо очень внимательно оценивать, что государство оставляет за собой, что продает только российским собственникам, а что можно предложить и зарубежным партнерам из азиатских, ближневосточных, юго-восточных стран.

При этом экономист считает, что в России мало частных денег, поэтому приватизация возможна только в пользу крупных корпораций. Намного вероятнее, по его мнению, что инвесторами станут иностранцы – Турция, Индия, Китай, страны Ближнего Востока. Важнее в этом вопросе, еще раз подчеркивает он, развитие фондового рынка.

Приведенные экспертами преимущества приватизации, конечно, заставляют задуматься. Однако вопросы по-прежнему остаются – главным образом, непонятно, почему корпорации, которые приобретут госсобственность, должны внезапно решить вкладываться в развитие страны? Можно сколько угодно говорить о предпринимателях-патриотах, но тут, как известно, ничего личного: просто бизнес.