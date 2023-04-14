Видео: Шварценеггер отремонтировал яму, которую нельзя было трогать. Теперь ему придется вернуть ее обратно

Экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер собрал команду единомышленников для ремонта дорожной ямы, которая на протяжении нескольких недель беспокоила жителей одного из районов Лос-Анджелеса.
Мероприятие засняли на видео и опубликовали в соцсетях. В подписи Арнольд Шварценеггер подчеркнул важность проблемы для местных жителей и пристыдил представителей власти.
Однако сотрудник дорожной службы заявил, что это была не яма, а временная «служебная траншея», необходимая для работ на ближайшем объекте. По плану, работы должны завершить к концу мая, после чего провести ремонт дороги.
Теперь Шварценеггеру предстоит вернуть траншею на место и заплатить штраф.
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