Туристка из России рассказала, какие деньги брать на отдых в Турцию, как и где обменивать рубли по выгодному курсу

Россиянам, которые собрались на отдых в Турцию, лучше обменивать валюту на месте. Об этом рассказала туристка в своем блоге «Одна в Турции» в «Дзен».

«Привозите рубли, евро, доллары и обменяйте их в предназначенных для этого местах», – подчеркнула женщина

Если нужно поменять деньги в аэропорту, следует выделить небольшую сумму, потому что там крайне невыгодный курс. Женщина также посоветовала узнать в интернете, сколько официально стоит покупка местной валюты. В среднем за один доллар можно сейчас получить 19,2-19,15 лиры. Если обменный пункт предлагает меньше, следует искать другой. Например, услуги обмена оказывают в ювелирных магазинах.

Более сложный способ – переводы через платежную систему «Золотая корона». Есть два варианта вывода средств: на турецкую карту при ее наличии или забрать наличные в пункте выдачи. Во втором случае нужно скачать приложение системы и зарегистрироваться в нем по российскому номеру телефона.

Далее: «Отправить перевод» – «Новый получатель» – «Турция» – «Перевод «Золотая корона» – выбираете сумму и валюту – «Новый получатель» – телефон можно указать российский, фамилия, имя – отожмите значок комиссии 99 рублей – переводите деньги.

Затем нужно прийти в отделение почты или офиса «Золотой короны», заполнить бланк и получить деньги.