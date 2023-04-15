Эксперты горнодобывающей отрасли обсудили перспективы развития железнодорожной и портовой инфраструктуры

На форуме «Горнодобывающая промышленность: Инвестиционные проекты и меры поддержки», прошедшем на днях в Москве, обсудили перспективы развития железнодорожной и портовой инфраструктуры, в том числе и на территории Северо-запада РФ.

На встрече собрались члены Правительства, председатель Совета директоров Ассоциации морских торговых портов Денис Илатовский, а также представители АО «СУЭК», ПАО «Распадская», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «ОТЭКО» и др. Особое внимание на форуме было уделено заседанию рабочей группы «Логистика грузов: перспективы развития железнодорожной и портовой инфраструктуры», где модератором выступила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

В ходе обсуждений были подняты ключевые вопросы развития горнодобывающей отрасли как драйвера устойчивого развития регионов присутствия, включая Ленинградскую область, а также смежных отраслей — портовой, железнодорожной (операторской, вагоностроительной). В том числе обсудили возможности создания системы планирования, которая позволила бы всем отправителям грузов соблюсти баланс, пересмотра процесса регулирования портовой деятельности, проработки новых логистических маршрутов и много другое.

«Мы весь прошлый год и начало этого слышали, что рынок угля сокращается, что его потребление сокращается, тем не менее, основной драйвер потребления угля – Китай — за прошедший 2022 год расширил строительство угольных электростанций, ввод которых превысил объем закрытых электростанций по всему миру. При этом он еще дополнительно усилил добычу», — отметила Ирина Ольховская, обратив внимание на то, что угольная отрасль остается одной из самых перспективных с точки зрения грузоперевозок.

Модератор и участники рабочей группы согласились с тем, что в сложившихся экономических реалиях для устойчивого развития необходимо вести работу по приоритетному развитию Восточного полигона в рамках утвержденного Правительством Российской Федерации паспорта проекта. В числе мер участники отметили необходимость по ускоренному развитию уже принятых проектов припортовых станций, таких как припортовая станция Лужская в Кингисеппском районе Ленинградской области, Находка-Восточная в Приморском крае, а также станция в Новороссийске. Все они на сегодняшний день являются крайне грузонапряженными.

Подводя итоги заседания рабочей группы, Ирина Ольховская подчеркнула, что для реализации экспортного потенциала страны необходимо использовать все возможности транспортной инфраструктуры, включая железнодорожную и интермодальную логистики, судоходные линии, порты. Но для необходимого синергетического эффекта потребуется консолидированная позиция всех участников отрасли, а также тесное позитивное взаимодействие бизнеса и органов власти.