Четыре добровольца целый год проживут в симуляторе Марса. Вот как он выглядит – фото

Автор: Сергей Агутин
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NASA планирует провести эксперимент длиной в три года для первых космонавтов, которые полетят на Марс. Три разных экипажа будут жить в искусственном Марсе 12 месяцев. Первая команда начнет тестирование в июне 2023 года.

Люди будут проводить время в симуляторе космической базы и выходить «наружу». Окружение представляет собой реконструированную марсианскую пустошь с электростанцией и теплицей. Об этом сообщает France24.com.

Симулятор находится в космическом центре в Техасе и занимает площадь в 158 квадратных метров. В него входят кухня, гостиная, зоны для медицинского осмотра и фитнеса, две ванные комнаты, вертикальная теплица для выращивания свежей зелени и несколько рабочих станций.

Участники миссии столкнутся и трудностями: у них будет выходить из строя оборудование, а ресурсы ограничены. Все это время NASA будет следить за физическим и психическим здоровьем людей, оценивая их способность пережить столь длительную изоляцию.

Четыре добровольца целый год проживут в симуляторе Марса. Вот как он выглядит – фото марс
Четыре добровольца целый год проживут в симуляторе Марса. Вот как он выглядит – фото марс
Четыре добровольца целый год проживут в симуляторе Марса. Вот как он выглядит – фото марс
Четыре добровольца целый год проживут в симуляторе Марса. Вот как он выглядит – фото марс
Четыре добровольца целый год проживут в симуляторе Марса. Вот как он выглядит – фото марс

Фото: France24.com 

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Четыре добровольца целый год проживут в симуляторе Марса. Вот как он выглядит – фото марс
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