В Ленобласти откроется филиал президентского фонда «Защитники Отечества»

В Ленобласть откроют региональный филиал Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине «Защитники Отечества».

Филиалы создадут на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции в Выборге и Всеволожске.

Фонд будет оказывать поддержку участникам СВО, представителям вооруженных сил и воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик, задействованных в боевых действиях с мая 2014 года и их семьям.

«Создание фонда поможет централизованно поддерживать наших ветеранов, возвращая их к мирной жизни, если необходимо, заниматься профессиональным переобучением, психологическим консультированием, социальной адаптацией в случае инвалидности», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, 3 апреля Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.