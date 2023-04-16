Певцы Сергей Мазаев и Николай Басков поддержали футболистов «Ленинградца» на матче в Петербурге

Победой футбольного клуба «Ленинградец» завершился матч 3 тура группы 2А Второй лиги против «Текстильщика» из Иваново.

«Ленинградец» выиграл матч со счетом 1:0. Единственный мяч забил Максим Бачинский.

Встреча проходила 15 апреля в Петербурге на стадионе «Петровский». Посмотреть игру пришли более 1500 болельщиков, среди них оказались певцы Сергей Мазаев и Николай Басков.