Певцы Сергей Мазаев и Николай Басков поддержали футболистов «Ленинградца» на матче в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Победой футбольного клуба «Ленинградец» завершился матч 3 тура группы 2А Второй лиги против «Текстильщика» из Иваново.

«Ленинградец» выиграл матч со счетом 1:0. Единственный мяч забил Максим Бачинский.

Встреча проходила 15 апреля в Петербурге на стадионе «Петровский». Посмотреть игру пришли более 1500 болельщиков, среди них оказались певцы Сергей Мазаев и Николай Басков.

Снимок экрана 2023-04-16 в 12.27.26
Фото: Александр Дрозденко
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14.04.2023 98
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