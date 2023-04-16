В ночном пожаре в деревне Пижма погибло стадо коров

Сигнал о пожаре в деревне Пижма в Гатчинском районе Ленобласти поступил в экстренные службы в 23:38 15 апреля.

Изначально огонь вспыхнул в частном доме, но после распространился на хозяйственную постройку поблизости. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

На месте работали восемь пожарных, задействовав две единицы спецтехники. Огонь был ликвидирован через час.

Хозяин дома и постройки отделался ожогами рук, а скот, к сожалению, погиб.