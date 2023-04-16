Поезд из Петербурга в Евпаторию в этом году будет курсировать ежедневно

С 27 апреля поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию начнет курсировать ежедневно.

Поезд будет отправляться из Петербурга в 19:16 и прибывать в Евпаторию через день в 13:50. Путь в обратном направлении будет начинаться в 17:55 и завершаться в Северной столице через день в 13:01. Поезд будет проходить через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Прошлым летом поезд «Таврия» ходил через день, рассказали в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».