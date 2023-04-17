В России разработан «тканевый» пистолет для быстрого заживления ран

Разработкой занимались ученые Научно-образовательного центра биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС.
Так называемый «тканевый» пистолет разработан в России впервые. Техническое средство будет предназначено для быстрого залечивания даже серьезных ран.
Об этом стало известно «Объясняем.рф«.
Устройство одновременно вводит биополимеры, обезболивающие, кровоостанавливающие, антибактериальные и другие вещества на рану. Такая комбинация позволяет остановить кровотечение и ускорить регенерацию тканей.
Вам будет интересно
На территории региона все еще ожидаются заморозки в ночное время. Как поделился синоптик Александр Колесов в своем Телеграм, начавшаяся рабочая неделя...
17.04.2023 115