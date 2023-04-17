На Бали появились предупреждающие вывески на русском языке с угрозами депортации

Так власти страны призывают туристов соблюдать закон.

Об этом 17 апреля пишет портал Kompas. В целях профилактики правонарушений туристами из России на Бали устанавливаются рекламные щиты. На них на русском языке указан следующий текст.

Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд.

Также сообщения продублированы на английском языке.