Врыв прогремел рядом с премьером Японии во время выступления. Напавший задержан – видео 

Взрыв произошел рядом с зоной публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме. Мужчина кинул предмет, который взорвался. Главу правительства эвакуировали и доставили в полицейское управление Вакаямы. Напавший задержан.

Во время происшествия на месте собрались несколько сотен человек, а Фумио Кисида разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии на дополнительных выборах в нижнюю палату парламента. На момент подготовки публикации о пострадавших не сообщается.

Правящая Либерально-демократическая партия Японии осудила инцидент со взрывом.

«Мы решительно осуждаем произошедшее. Крайне прискорбно, что этот инцидент случился в период избирательной кампании на выборах, которые являются основой демократии», – сообщил генсек партии Тосимицу Мотэги

Фумио Кисида в ходе возобновленного выступления в Вакаяме принес извинения местным жителям за беспокойство, вызванные взрывом: «Произошедшее доставило вам много беспокойства и неудобств, я прошу у вас прощения».

Взрыв устроил 24-летний житель города Каваниси. Его мотивы неизвестны, момент задержания попал на видео.