В Тосно открыли Аллею Памяти погибших на Северном Кавказе и в Афганистане

В Тосно Ленобласти открыли Аллею Памяти, посвященную вооруженным конфликтам на Северном Кавказе и в Афганистане.

Информационные стенды, установленные между Тосненским военным комиссариатом и мемориалом «Вера и верность», расскажут об исторических фактах и местных жителях, отдавших жизни при исполнении воинского долга.

Фото: администрация Тосненского района

Инициатором проекта стала Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство»,. На торжественной церемонии открытия присутствовали военнослужащие, родственники погибших воинов, учащиеся местных школ, представители общественных организаций и руководство района.