В Тосно открыли Аллею Памяти погибших на Северном Кавказе и в Афганистане

В Тосно Ленобласти открыли Аллею Памяти, посвященную вооруженным конфликтам на Северном Кавказе и в Афганистане.
Информационные стенды, установленные между Тосненским военным комиссариатом и мемориалом «Вера и верность», расскажут об исторических фактах и местных жителях, отдавших жизни при исполнении воинского долга.
Фото: администрация Тосненского района
Инициатором проекта стала Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство»,. На торжественной церемонии открытия присутствовали военнослужащие, родственники погибших воинов, учащиеся местных школ, представители общественных организаций и руководство района.
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