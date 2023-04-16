В Петербурге мужчина спас собаку, которая застряла в ледяной воде, гоняясь за чайками и утками.
Все произошло в парке «Серебряный пруд». По словам очевидцев, прохожий, не раздумывая, прямо в одежде бросился в воду, доплыл до льда, подошел к собаке и затем вынес ее на берег.
Оказавшись на суше, пес отряхнулся и радостно побежал. Спаситель же просто выжал куртку, после чего ушел в сторону многоэтажек, видимо домой греться.
Видео: Ольга Кузнецова, vk.com/spb_today
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