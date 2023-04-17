Полезный картофель на глаз определить стало возможно благодаря экспертам Роспотребнадзора

Теперь многие хозяйки часто готовят блюда из полезного корнеплода.

Как выбрать качественный и какие преимущества содержат клубни с желтым или красно-фиолетовым оттенком — рассказали в Роспотребнадзоре.

Для жарки лучше выбирать картофель с низким процентом крахмала, для варки — с высоким. Картошка желтого цвета содержит каротин, улучшающий остроту зрения, красно-фиолетовые клубни — антоциан, который служит для организма антиоксидантом, препятствующим старению.

Розовые сорта пригодны для приготовления салатов, так как по структуре более плотные.

Ранее стало известно, что в Петербурге задержан гражданин Беларуси за оскорбление Лукашенко.