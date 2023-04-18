Сеть фастфуда KFC перестанет существовать в России — СМИ

В скором времени торговые точки общепита могут переименовать.
Как стало известно Телеграм-редакции «Банки, деньги, два офшора«, прежний владелец KFC Yum! Brands продал сеть фастфуда в России.
Покупателем заведений быстрого питания теперь стала российская компания «Смарт Сервис Лтд». По имеющимся данным, в скором времени торговые точки бренда ждет ребрендинг — они будут переименованы в «Ростик’с».
Именно с таким названием открылись первые рестораны сети фастфуда в России.
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18.04.2023 37