Сеть фастфуда KFC перестанет существовать в России — СМИ

В скором времени торговые точки общепита могут переименовать.

Как стало известно Телеграм-редакции «Банки, деньги, два офшора«, прежний владелец KFC Yum! Brands продал сеть фастфуда в России.

Покупателем заведений быстрого питания теперь стала российская компания «Смарт Сервис Лтд». По имеющимся данным, в скором времени торговые точки бренда ждет ребрендинг — они будут переименованы в «Ростик’с».

Именно с таким названием открылись первые рестораны сети фастфуда в России.