В России растет спрос на семейную ипотеку

За прошлый год востребованность программы возросла на 70%.

Как пишет «Объясняем.рф», граждане России все чаще приобретают жилье по программам семейной ипотеке. В 2022 году ей воспользовались порядка 160 тысяч семей. Спрос возрос аж на 70%.

Это связано с тем, что ипотека становится всё более доступной. Раньше ею могли воспользоваться семьи, где хотя бы один ребёнок родился после 1 января 2018 года. Теперь к ним присоединились родители несовершеннолетних детей независимо от срока их рождения, — пишет эксперты.