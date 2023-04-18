Эксперты назвали дешевое аптечное средство для лечения комнатных растений

Автор: Анастасия Щербакова
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Оздоровить посадки можно при помощи всего двух таблеток этого препарата.

Если вы заметили, что любимый комнатный цветок начал болеть, попробуйте использовать обычный аспирин. Как оказалось, этот препарат является отличным и универсальным средством не только для борьбы с болезнями у растения, но и в качестве подкормки.

В таблетках аспирина содержатся все нужные комнатным растениям минералы и витамины. Как пишет портал Dachny uchastok, на основе препарата можно подготовить раствор и просто обрабатывать им растения. Идеальные пропорции — 2 таблетки на один литр воды. Опрыскивать посадки лучше раз в две недели.

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