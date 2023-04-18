Эксперты назвали дешевое аптечное средство для лечения комнатных растений

Оздоровить посадки можно при помощи всего двух таблеток этого препарата.

Если вы заметили, что любимый комнатный цветок начал болеть, попробуйте использовать обычный аспирин. Как оказалось, этот препарат является отличным и универсальным средством не только для борьбы с болезнями у растения, но и в качестве подкормки.

В таблетках аспирина содержатся все нужные комнатным растениям минералы и витамины. Как пишет портал Dachny uchastok, на основе препарата можно подготовить раствор и просто обрабатывать им растения. Идеальные пропорции — 2 таблетки на один литр воды. Опрыскивать посадки лучше раз в две недели.