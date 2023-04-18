Жители Ленобласти активно жалуются в эконадзор на незаконные свалки мусора

За три месяца 2023 года в комитет эконадзора Ленобласти через «зеленую линию» подведомственной ему экомилиции поступило 500 обращений.
За три месяца было проведено 173 проверки соблюдения природоохранного законодательства. По результатам возбуждено 223 административных дела и вынесено 173 постановления на штрафы с общей суммой 4,1 млн рублей, из которых уже взыскано 2,7 млн рублей.
Отметим, что Экомилиция создана на территории Ленобласти по распоряжению губернатора Александр Дрозденко. 104 экомилиционеры патрулируют особо охраняемые природные территории, леса, поля, берега рек и озер, реагируют на сигналы граждан, бороться с нелегальными свалками, а также фиксируют и оценивают правонарушения.
Напомним, что о нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8(812)207-18-18 или в соцсетях областного регоператора. Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 апреля 2021 года в Ленобласти начали выдавать электронные разрешения – QR-коды – на перемещение отходов по территории региона. Для получения разрешений перевозчики должны зарегистрироваться на сайте Мониторинга перемещения отходов. За исполнением использования QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области.