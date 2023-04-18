Жители Ленобласти активно жалуются в эконадзор на незаконные свалки мусора

За три месяца 2023 года в комитет эконадзора Ленобласти через «зеленую линию» подведомственной ему экомилиции поступило 500 обращений.

За три месяца было проведено 173 проверки соблюдения природоохранного законодательства. По результатам возбуждено 223 административных дела и вынесено 173 постановления на штрафы с общей суммой 4,1 млн рублей, из которых уже взыскано 2,7 млн рублей.

«Мероприятия и рейды, проводимые эконадзором и экомилицией, помогают выявлять нарушителей, которые не соблюдают правила и нормы в сфере охраны окружающей среды», ― прокомментировала ио главы эконадзора Рамила Агаева.

Отметим, что Экомилиция создана на территории Ленобласти по распоряжению губернатора Александр Дрозденко. 104 экомилиционеры патрулируют особо охраняемые природные территории, леса, поля, берега рек и озер, реагируют на сигналы граждан, бороться с нелегальными свалками, а также фиксируют и оценивают правонарушения.

Напомним, что о нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8(812)207-18-18 или в соцсетях областного регоператора. Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 апреля 2021 года в Ленобласти начали выдавать электронные разрешения – QR-коды – на перемещение отходов по территории региона. Для получения разрешений перевозчики должны зарегистрироваться на сайте Мониторинга перемещения отходов. За исполнением использования QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области.