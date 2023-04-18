На АЗС автомобиль задавил собаку

Пёс скончался в субботу, в одной из ветеринарных клиник Петербурга.

В среду, 5 апреля, в Мистолово (Всеволожский район Ленобласти) на глазах у сотрудников АЗС черный Range Rover переехал дворового пса по кличке Беляш — сообщает 47chanel.

Как заявили очевидцы, водитель иномарки видел собаку под машиной, проходя мимо. Также он явно не мог не почувствовать препятствие, управляя автомобилем. Ну и, наконец, мужчина не остановился и не вернулся, чтобы помочь.

После наезда Беляш попытался подняться, но безуспешно. К нему подбежала другая собака по кличке Лая, с которой пес постоянно был вместе.

Видео: 47news.ru

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