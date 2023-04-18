Школьница из Киришей стала призером Всероссийской олимпиады по праву

В Башкортостане подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву.
Призером финального этапа интеллектуальных соревнований стала Надежда Антонова из города Кириши в Ленобласти. Она учится в девятом классе городской гимназии. К выступлению на олимпиаде школьницу готовила педагог Галина Ежова.
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