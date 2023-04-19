Назван самый подорожавший за год товар: вы будет сильно удивлены

Согласно данным Росстата, но наиболее подорожавшим продуктом за последний год стала обычная жевательная резинка.

Об этом стало известно РБК со ссылкой на данные ведомства. Указывается, что жвачка на последний год подорожала на 22,3% и сейчас стоит 39,39 рублей. Годом ранее стоимость составляла 32 рублям.

Причем подорожание жвачки за минувший год стало самым стремительным за последние 10 лет. Как отмечают эксперты, рост цен на сладость связано с западными санкциями.