Нетрезвый пациент размахивал ножом в приемном покое больницы в Выборге

В Выборге Ленобласти нетрезвый мужчина размахивал ножом в приемном покое городской больницы.
Его доставили в медучреждение на скорой. Оказавшись в приемном покое, он стал себя вести агрессивно и размахивать ножом. Сотрудники больницы нажали тревожную кнопку.
Прибывшие на место росгвардейцы задержали агрессора и доставили его в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за грабеж, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
В результате инцидента никто не пострадал.
Вам будет интересно
Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175, к пожизненному лишению свободы с отбыванием срока в...
13.04.2023 124