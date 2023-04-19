Нетрезвый пациент размахивал ножом в приемном покое больницы в Выборге

В Выборге Ленобласти нетрезвый мужчина размахивал ножом в приемном покое городской больницы.

Его доставили в медучреждение на скорой. Оказавшись в приемном покое, он стал себя вести агрессивно и размахивать ножом. Сотрудники больницы нажали тревожную кнопку.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали агрессора и доставили его в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за грабеж, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

В результате инцидента никто не пострадал.