Нетрезвый пациент размахивал ножом в приемном покое больницы в Выборге

Автор: Гузель Галимова
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В Выборге Ленобласти нетрезвый мужчина размахивал ножом в приемном покое городской больницы.

Его доставили в медучреждение на скорой. Оказавшись в приемном покое, он стал себя вести агрессивно и размахивать ножом. Сотрудники больницы нажали тревожную кнопку.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали агрессора и доставили его в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за грабеж, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

В результате инцидента никто не пострадал.

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