Госдума одобрила закон об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий максимальный размер налогового вычета по расходам граждан на образование, лечение, покупку лекарств.

Изменения вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Так, предлагается увеличить максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, — с 50 тыс. до 110 тыс. руб. Размер расходов на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, а также на покупку лекарств хотят поднять с 120 тыс. до 150 тыс. руб.

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Кроме того, предлагается к расходам на покупку высокотехнологичного оборудования применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.