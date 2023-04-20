В России выявили рекордное число преступников-пенсионеров за последние 10 лет

Доля осужденных за уголовные преступления россиян старше 50 лет впервые с 2013 года превысила 10% от общего числа тех, кто получил обвинительные приговоры.

Согласно статистике Верховного суда РФ, за прошлый год были осуждены 578 751 человек, из них 61 655 — люди старше 50 лет, что составляет 10,65%. С 2013 по 2016 год включительно их доля сохранялась примерно на уровне 8–8,8%, а с 2017 по 2021 год постепенно росла с 9,1 до 9,9%, пишет РБК.

Число получивших приговор по уголовному делу мужчин-пенсионеров в 2022 году достигло 13,3 тыс. До этого оно не превышало 11,7 тыс. Примерно треть от всех осужденных людей старше 50 лет — пенсионеры (31,2%, или 19 286 человек). Мужчин старше 60 лет в этой группе — 13 341 (считался возраст на момент вынесения приговора), а женщин 55-летнего возраста и старше — 5945.