Видео: в центре Петербурга водитель BMW на полной скорости сбил пенсионерку и снес ограждение

ДТП произошло в ночь на 20 апреля на Лиговском проспекте в Петербурге.

Автомобиль на полной скорости влетел на бордюр, протаранил ограждение и сбил 64-летнюю женщину, которая шла вдоль ограждений в зоне общественного транспорта.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии – у нее диагностировали открытый перелом костей левого предплечья, перелом ребер, травму груди и закрытую черепно-мозговую. Пенсионерку поместили в шоковую реанимацию.

Видео: Мэш на Мойке

За рулем иномарки находился 30-летний мужчина. Предварительно, он был трезв. Проводится проверка.