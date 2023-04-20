Видео: в центре Петербурга водитель BMW на полной скорости сбил пенсионерку и снес ограждение

ДТП произошло в ночь на 20 апреля на Лиговском проспекте в Петербурге.
Автомобиль на полной скорости влетел на бордюр, протаранил ограждение и сбил 64-летнюю женщину, которая шла вдоль ограждений в зоне общественного транспорта.
Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии – у нее диагностировали открытый перелом костей левого предплечья, перелом ребер, травму груди и закрытую черепно-мозговую. Пенсионерку поместили в шоковую реанимацию.
Видео: Мэш на Мойке
За рулем иномарки находился 30-летний мужчина. Предварительно, он был трезв. Проводится проверка.
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