«Газель» перевернулась после столкновения с BMW под Гатчиной

Водитель иномарки погиб на месте.

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленобласти. Погиб 19-летний водитель. Об этом сообщает 47news.

Авария случилась около полудня 20 апреля на девятом километре трассы 41К-100 «Гатчина — Куровицы».

По предварительным данным, 19-летний автомобилист на BMW выехал на встречную полосу для обгона «Газели», водитель которой в этот момент поворачивала налево. В результате уйти от столкновения не удалось.

Фото: 47news.ru

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