Приговор по делу о ДТП с инвалидом-колясочником вынесли в Петербурге

Женщина, не уступившая дорогу на пешеходном переходе получила срок.
В Петербурге суд вынес приговор женщине, которая за рулем Kia сбила инвалида-колясочника на пешеходном переходе. Она признана виновной в нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью человека — сообщает Мойка78.
Суд приговорил виновницу ДТП к ограничению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с лишением водительских прав на полгода. Также она выплатит 400 тысяч рублей потерпевшей.
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