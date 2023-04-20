Загорелся доходный дом Левина на 6-й Красноармейской в Петербурге

Пожару присвоили ранг 1-БИС.

Огонь охватил доходный дом Левина на 6-й Красноармейской. В тушении задействованы 27 сотрудников МЧС и шесть единиц техники — сообщают Невские Новости.

По данным городского управления МЧС, загорелась четырехкомнатная коммунальная квартира на четвертом этаже. В 17:43 ранг пожара повысили до уровня 1-БИС. Сведений о пострадавших не поступало.

Фото: vk.com / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Ранее стало известно, что при пожаре в многоэтажке на улице Наличной в Петербурге погибла женщина.