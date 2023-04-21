WhatsApp перестанет работать на смартфонах у некоторых россиян

Автор: Анастасия Щербакова
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Мессенджер перестанет поддерживать старые операционные системы на телефонах.

Разработчики готовят новое обновление, после выхода которого на старых смартфонах WhatsApp перестанет функционировать. Об этом пишет WABetaInfo.

«WhatsApp прекращает поддержку старых версий Android, чтобы приложение могло использовать новейшие функции безопасности и обеспечивать наилучшее взаимодействие с пользователем», — указывается на сайте.

Также в новое обновление войдет измененная клавиатура для набора текста.

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