В России предложили отправлять определенную категорию россиян на пенсию раньше

С инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России.

Как стало известно ТАСС, федерация предлагает отправлять на пенсию раньше тех россиян, у которых до выхода на заслуженный отдых осталось не более 5 лет при условии, что они испытывают сложности с устройством на работу через службу занятости.

Также инициатива предполагает появление новых терминов в законодательство — «частично безработные» и «частично занятые». Это будет нужно для оформления нового пособия по «частичной безработице», которые достигнут уровня МРОТ.

Тем временем россиян ждет дополнительный выходной на майские праздники.