В России в I чтении принят новый закон об ОСАГО

Если закон вступит в силу, автовладельцы смогут приобретать полис на один месяц.

Государственная Дума РФ накануне приняла в первом чтении закон, позволяющий россиянам покупать полис ОСАГО только на один месяц. Об этом сообщает редакция bfm.ru. Сейчас минимальный срок договора, который оформляют автовладельцы, составляет год.

К слову, эксперты считают, что инициатива вряд ли принесет много пользы водителям. Цена за полисы ОСАГО, оформляемые на месяц, будут довольно высокими в цене.