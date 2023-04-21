В России в I чтении принят новый закон об ОСАГО

Автор: Анастасия Щербакова
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Если закон вступит в силу, автовладельцы смогут приобретать полис на один месяц. 

Государственная Дума РФ накануне приняла в первом чтении закон, позволяющий россиянам покупать полис ОСАГО только на один месяц. Об этом сообщает редакция bfm.ru. Сейчас минимальный срок договора, который оформляют автовладельцы, составляет год.

К слову, эксперты считают, что инициатива вряд ли принесет много пользы водителям. Цена за полисы ОСАГО, оформляемые на месяц, будут довольно высокими в цене.

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