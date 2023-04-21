В Кировском задержали мужчину, едва не зарезавшего своего собутыльника

Конфликт между приятелями произошел в Выборгском районе Ленобласти 18 апреля.

Как передает «Петербургская полиция», во вторник правоохранителям поступила информация о поножовщине в поселке Кировский. В результате конфликта пьяный мужчина ударил ножом своего приятеля во время застолья. Раненный местный житель был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Спустя несколько часов у дома 11 по Кировской улице нарядом патрульно-постовой службы был задержан 34-летний неработающий ранее судимый, который подозревается в том, что после совместного распития спиртных напитков, во время внезапно возникшей ссоры ударил ножом собутыльника и с места преступления скрылся, — передает ведомство.