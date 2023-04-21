«Театр на Васильевском» готовится провести театральный фестиваль «LOFT» в Ленобласти

IV театральный фестиваль «LOFT» откроется 3 мая премьерой спектакля «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».

«Фестиваль традиционно проводит ленинградский областной «Театр на Васильевском». Главным направлением фестивальной программы в этом году станет современная драматургия», — рассказал зампредседателя областного Правительства Владимир Цой.

В программе – лучшие спектакли профессиональных государственных театров Ленинградской области, лауреаты и дипломанты творческих смотров, отмеченные премиями и призами.

4 мая для пройдёт образовательная программа «О театре и не только». 5 мая покажут эскиз московского режиссёра Александра Карпушина по пьесе Марии Малухиной «Полярная болезнь», 6 мая зрители увидят эскиз столичного режиссера Евгения Серзина по пьесе «Агата вне доступа» Ивана Лапши, а петербуржец Артём Злобин покажет работу по пьесе «Научи меня любить» Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова. 7 мая фестиваль продолжится двумя показами московских режиссеров Алексея Золотовицкого и Мурата Абулкатинова «Нежить» по пьесе Зухры Яниковой. Завершится фестиваль 8 мая режиссёрским показом Арсения Мыцыка.

LOFT – фестиваль, творческое партнерство, в рамках которого близкие по духу театры представляют свои лучшие спектакли. Он является правопреемником театрального фестиваля «Всеволожская весна», который проводился в Ленинградской области до 2018 года. Организаторы мероприятия – драматический «Театр на Васильевском».