Александр Дрозденко обозначил общие актуальные задачи правительства и муниципалитетов

Также глава Ленобласти напомнил руководителям органов МСУ о необходимости регулярного, прямого и открытого общения с жителями.

«Наша сегодняшняя встреча — не только и не столько возможность поздравить друг друга с профессиональным праздником, но и определить новые задачи на будущее. Мои предложения по продолжению муниципальной реформы ― не радикальные. Но важно снизу ― доверху создавать «вертикальную демократию». И для этого ― повысить влияние исполнительной власти», ― отметил Александр Дрозденко.

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления. По традиции, именно к этой дате приурочивается общее собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленобласти», на котором Совет отчитывается о своей работе, намечаются планы на будущее, награждаются самые активные представители местного самоуправления.

«Важно слушать и слышать наших граждан, привлекать их к решению вопросов местного значения», ― сказал губернатор47 региона.

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2022 года (более поздние данные не опубликованы) в России насчитывалось 19 675 муниципальных образований. Из них 1 544 – муниципальные районы, 180 – муниципальные округа, 608 – городские округа (в том числе четыре с внутригородским делением), 23 – внутригородские районы, 267 – внутригородская территория (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе), 1307 – городские и 15 742 – сельские поселения.