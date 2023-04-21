Александр Дрозденко обозначил общие актуальные задачи правительства и муниципалитетов

Также глава Ленобласти напомнил руководителям органов МСУ о необходимости регулярного, прямого и открытого общения с жителями.
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления. По традиции, именно к этой дате приурочивается общее собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленобласти», на котором Совет отчитывается о своей работе, намечаются планы на будущее, награждаются самые активные представители местного самоуправления.
По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2022 года (более поздние данные не опубликованы) в России насчитывалось 19 675 муниципальных образований. Из них 1 544 – муниципальные районы, 180 – муниципальные округа, 608 – городские округа (в том числе четыре с внутригородским делением), 23 – внутригородские районы, 267 – внутригородская территория (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе), 1307 – городские и 15 742 – сельские поселения.