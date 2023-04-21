Михаил Ильин ознакомился с армейскими буднями, условиями быта и службы солдат-срочников в Ленобласти

Вице-губернатор Ленобласти по безопасности оценил армейский быт нынешних бойцов

Первая группа новобранцев уже прошла психологический, медицинский осмотры и приступила к изучению устава и строевой подготовке.

Как отметил Михаил Ильин, армейский быт нынешних бойцов ― это уже не портянки, дежурства в столовой и чистка картошки. Сегодня казарма ― это удобные комфортные кровати, а столовая ― «шведский стол» с выбором блюд.

Будущих солдат и их родителей интересует множество вопросов о службе. Отправляют ли ленинградских призывников на Дальний Восток? Можно ли пользоваться мобильным телефоном в части? Практикуются ли наряды вне очереди? Чем кормят срочников? На эти и другие вопросы отвечает военный комиссар Ленинградской области Петр Ашхарумов.