Скоро станет возможным летать из Петербурга в Китай ежедневно

В аэропорту Пулково с июня по сентябрь ожидается увеличение частоты рейсов.

На данный момент имеются две авиакомпании, восстановившие авиасообщение после пандемии коронавируса. Авиакомпания Sichuan Airlines проводит рейсы в Чэнду примерно один-два раза в неделю. В их планы входит увеличение числа рейсов — сообщает ТАСС.

Также в феврале текущего года запустили прямое авиасообщение между Петербургом и Пекином. В данном случае частоту рейсов также хотят увеличить.

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