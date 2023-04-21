Скоро станет возможным летать из Петербурга в Китай ежедневно

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В аэропорту Пулково с июня по сентябрь ожидается увеличение частоты рейсов.

На данный момент имеются две авиакомпании, восстановившие авиасообщение после пандемии коронавируса. Авиакомпания Sichuan Airlines проводит рейсы в Чэнду примерно один-два раза в неделю. В их планы входит увеличение числа рейсов — сообщает ТАСС.

Также в феврале текущего года запустили прямое авиасообщение между Петербургом и Пекином. В данном случае частоту рейсов также хотят увеличить.

horizon-wing-sky-atmosphere-flying-airplane-1245082-pxhere.com

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что от жителей Ленобласти ждут идеи по развитию туризма.-

Автор