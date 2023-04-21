Петербургский отель оштрафовали после скандала с недопуском инвалида в СПА-зону

Мужчина заранее оплатил номер и предупредил персонал, что передвигается на коляске.

Как сообщает МК, в феврале в отеле на Рюхиной улице остановился спортсмен-вейкбордист, инвалид I группы и общественный деятель из Пскова Владимир Петров. Однако по приезду его ждало разочарование: постояльцу отказали в посещении СПА-зоны, заявив, что на инвалидной коляске туда нельзя.

Оказалось, что в отеле не было специальных парковочных мест, отсутствовали таблички для незрячих, информационные табло, тактильно-визуальные схемы, доводчик в санитарной комнате.

Теперь организация, управляющая заведением должна выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей.

Фото: freepik.com

Ранее стало известно, что приговор по делу о ДТП с инвалидом-колясочником вынесли в Петербурге.