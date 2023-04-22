Известно, где в Ленобласти будут отключать электричество с 24 по 30 апреля

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Информацию предоставил ЛОЭСК.

Стал известен график плановых отключений электроэнергии на территории Ленинградской области в период с 24 по 30 апреля. Так, первые отключения начнут производить в Киришах, Подпорожье и Волхове.

Напоминаем, что для Вашего удобства мы размещаем информацию о плановых отключениях электроэнергии* в официальных группах АО «ЛОЭСК» ВКонтакте и Telegram, — передает ЛОЭСК.

Полный перечень отключений электричества представлен по ссылке.

Вам будет интересно
Известно, где в Ленобласти будут отключать электричество с 24 по 30 апреля Нет света, лоэск, Ленобласть, график отключения
Петербургский отель оштрафовали после скандала с недопуском инвалида в СПА-зону
Мужчина заранее оплатил номер и предупредил персонал, что передвигается на коляске. Как сообщает МК, в феврале в отеле на Рюхиной улице...
21.04.2023 25
Автор