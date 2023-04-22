Известно, где в Ленобласти будут отключать электричество с 24 по 30 апреля

Информацию предоставил ЛОЭСК.

Стал известен график плановых отключений электроэнергии на территории Ленинградской области в период с 24 по 30 апреля. Так, первые отключения начнут производить в Киришах, Подпорожье и Волхове.

Напоминаем, что для Вашего удобства мы размещаем информацию о плановых отключениях электроэнергии* в официальных группах АО «ЛОЭСК» ВКонтакте и Telegram, — передает ЛОЭСК.

Полный перечень отключений электричества представлен по ссылке.