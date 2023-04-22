В Петербурге отменен спектакль из-за дискредитации российской армии

Жалобы в правоохранительные органы подал неравнодушный житель.

Александринский театр в Петербурге отменил спектакль «Сирано де Бержерак» в апреле и мае, передает 78, ссылаясь на пресс-службу театра.

Указывается, что ранее на режиссера театра было написано заявление в полицию за дискредитацию ВС РФ.

Вместо «Сирано де Бержерак» 23 апреля покажут спектакль «Ворон», а 24 мая «Женитьбу». Тем временем причина отмены постановки пока не называется.