В Петербурге отменен спектакль из-за дискредитации российской армии

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Жалобы в правоохранительные органы подал неравнодушный житель.

Александринский театр в Петербурге отменил  спектакль «Сирано де Бержерак» в апреле и мае, передает 78, ссылаясь на пресс-службу театра.

Указывается, что ранее на режиссера театра было написано заявление в полицию за дискредитацию ВС РФ.

Вместо «Сирано де Бержерак» 23 апреля покажут спектакль «Ворон», а 24 мая «Женитьбу». Тем временем причина отмены постановки пока не называется.

Вам будет интересно
В Петербурге отменен спектакль из-за дискредитации российской армии театр, Петербург, дискредитация ВС
Известно, где в Ленобласти будут отключать электричество с 24 по 30 апреля
Информацию предоставил ЛОЭСК. Стал известен график плановых отключений электроэнергии на территории Ленинградской области в период с 24 по 30 апреля. Так,...
22.04.2023 30
Автор