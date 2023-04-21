Стало известно, как и почему россияне урезают расходы на отпуск в 2023 году

Средний чек на путешествия по большинству направлений оказался куда ниже, чем прошлогодний.

Россияне заметно урезали расходы на майский отдых в 2023 году. С чем это связано, «МК в Питере» узнал у эксперта по туризму Августины Зариповой. По ее словам, россияне действительно стали экономить на отдыхе.

Особенно сильно в последнее время поднялись цены на отдых за границей. В первую очередь, это связано с ростом курса доллара, отметила эксперт. Даже те, кто привык отдыхать в отелях VIP-уровня, уже не могут позволить себе такую роскошь, поскольку расценки поднялись на 40-50 %.

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Ранее стало известно, что майские путевки в Тайланд пользуются популярностью несмотря на стоимость.