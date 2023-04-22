Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как предает новостной портал Петроград, вечером 21 апреля 89-летняя пожилая петербурженка обратилась в полицию с просьбой о помощи.

По словам пенсионерки, утром 17 апреля ей позвонил подставной сотрудник Центрального Банка. Он порекомендовал женщине в срочном порядке вывести деньги на безопасный счет, под предлогом того, что сейчас средства ненадежно защищены от хтщения.

Потерпевшая хотела сохранить свои деньги, поэтому поехала в банк на Лиговский проспект. Там ее встретила женщина, которая назвала себя Галиной и рассказала о подобном случае. Прикинувшись “подругой по несчастью”, она сняла деньги петербурженки и перекинула их на “безопасный” счет.

Пенсионерка потеряла около миллиона рублей.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что в Кингисеппе у безработного мужчины угнали KIA за 2,7 млн рублей.